Mark Forster verschiebt gesamte Tour um ein Jahr

Die Vorverkaufszahlen oder Corona seien nicht das Problem, so Forster in dem Post ehrlich. Er hätte die Entscheidung selber getroffen. Der Grund: Er hätte dieses Jahr mehr Konzerte gespielt als je zuvor. Die Arbeit an der Tour, die im Februar 2023 losgegangen wäre, müsste jetzt beginnen. «Show überlegen, Bühne ausdenken und natürlich proben», so Forster.