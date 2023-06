Mark Hamill verkörperte in der Originaltrilogie von «Star Wars» die Hauptrolle des jungen Luke Skywalkers. In den letzten drei Filmen kehrte er zurück, nach einem Miniauftritt in «Das Erwachen der Macht» (2015) mit tragender Rolle in «Die letzten Jedi» (2017) und «Der Aufstieg Skywalkers» (2019). In der Serie «The Mandalorian» tauchte Hamill als digital verjüngter Luke auf.