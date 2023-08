Mark Hamill trauert um seine «Batman»-Liebe Arleen Sorkin

Sorkin wirkte mehrere Jahre an der langlebigen US–Seifenoper «Days of Our Lives» mit, in der sie die Rolle Calliope Jones verkörperte. Weitaus berühmter wurde sie jedoch dank ihrer Stimme: Sorkin war die Originalstimme der Figur Harley Quinn aus der Zeichentrickserie «Batman: The Animated Series». Eigentlich sollte die Liebschaft von Batman–Nemesis Joker nur in einer Folge auftauchen. Doch nicht zuletzt Sorkins Synchronarbeit sorgte dafür, dass die schrille Figur grosse Popularität erlangte – zuletzt verkörperte bekanntlich «Barbie»–Star Margot Robbie sie in mehreren Hollywood–Streifen.