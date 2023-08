Mark Keller: So ungewöhnlich wuchs der «Bergdoktor»-Star auf

«Schön und idyllisch»

Er habe immer Angst gehabt, «wenn es brennt, dass du nicht fliehen kannst», erzählt Keller weiter. Doch es gab auch viele Vorteile in seinem Zuhause. Im ehemaligen Gefängnishof habe er «gesungen, gepfiffen und getanzt und später trainiert. Es war so schön und so idyllisch, schwärmt der Schauspieler. Es sei trotz der ärmlichen Verhältnisse »ein kleines Paradies« und »ein Riesengeschenk" gewesen, dort aufzuwachsen.