Mark Lanegan ist tot: Die dramatischen Schicksale der Grunge-Legenden

Nirvana - Kurt Cobain, 1994

Nirvana sind die mit Abstand berühmtesten Vertreter der Grunge-Szene. «Smells Like Teen Spirit» gilt bis heute als die Hymne einer ganzen Generation. Sie war die erste Grunge-Band, die kommerziellen Erfolg hatte. Doch der Ruhm wurde einem Mann zu viel: Frontmann Kurt Cobain driftete schnell in die Heroin-Sucht ab und nahm sich schliesslich am 5. April 1994 in seinem Haus in Seattle das Leben. Er wurde nur 27 Jahre alt. Bis heute gilt Kurt Cobain und Nirvana als Begründer einer weltweiten Jugendbewegung, die als eine Weiterentwicklung der Punk-Subkultur der 70er- und 80er-Jahre bezeichnet werden kann.