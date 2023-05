Swarovski schmiegte sich dabei an Mateschitz, der durch seine Red-Bull-Kappe sowie die Verlinkung seines Accounts zu erkennen ist. Zum Foto schrieb die gebürtige Innsbruckerin neben einem an ihre Abonnenten gerichteten Ostergruss eine süsse Liebeserklärung an den neuen Mann an ihrer Seite: «No-Bunny compares to you», zu Deutsch etwa «Kein Hase ist mit dir vergleichbar» - ein Wortspiel aus den englischen Wörtern «Nobody» (Niemand) und «Bunny» (Hase).