Neben Tom Holland

Mark Ruffalo kehrt als Hulk in «Spider-Man 4» zurück

Grosse Neuigkeiten für Marvel–Fans: Mark Ruffalo wird offenbar erneut in die Rolle des Bruce Banner alias Hulk schlüpfen und in der kommenden Spider–Man–Fortsetzung «Spider–Man: Brand New Day» an der Seite von Tom Holland zu sehen sein.