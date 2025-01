Mark Rylance: Ehefrau Claire van Kampen mit 71 Jahren gestorben

Claire van Kampen kam am 3. November 1953 in London zur Welt, wo sie später am Royal College of Music Klavier und Musiktheorie studierte. Ihre Karriere am Theater begann sie 1986, als sie dem Theaterensemble Royal Shakespeare Company beitrat. Auch am Royal National Theatre war sie der «BBC» nach die erste weibliche Musikdirektorin. Zuletzt sei sie unter anderem am Shakespeare's Globe Theatre tätig gewesen. Dort habe sie 1989 die Musik für eine Produktion von Hamlet komponiert. An dem Theaterstück sei auch Rylance beteiligt gewesen.