Mark Volman: Gitarrist der 60er-Erfolgsband The Turtels ist tot

1970, kurz nachdem sie ein Konzert im Weissen Haus für Präsident Richard Nixons Tochter Tricia gespielt hatten, trennte sich die Band während eines Streits mit ihrer Plattenfirma. Volman sowie Kaylan traten fortan als Duo Flo & Eddie auf. Sie sangen im Background für grosse Künstler wie Duran Duran oder Bruce Springsteen. Im Jahr 2023 erinnerte sich Volman in seinen Memoiren mit dem Titel «Happy Forever» an epische Partys mit John Lennon oder Jimi Hendrix. Während der damaligen Promo–Tour zur Biografie blickte der spätere Musikdozent (er holte 1999 seinen Uni–Abschluss nach) in «People» demütig zurück: «Das klingt jetzt alles wie ein Traum. Im Herzen bin ich einfach nur ein Groupie.»