Mark Wahlberg feiert einen Tag nach Feuer Restauranteröffnung

Bereits viel Gastronomie–Erfahrung

Die «Flecha Cantina» verbindet laut der Website des Restaurants «mexikanische Klassiker mit modernem Feuer». Neben Happy Hours und Live–Unterhaltung bietet das Restaurant auch Taco– und Tequila–Dienstage sowie Brunchbuffets am Sonntag an. Es ist bereits die zweite Location des Restaurants, Mark Wahlberg hat bereits eine Filiale in Huntington Beach in Kalifornien. Im Restaurant gibt es auch den Flecha Tequila, in den der Schauspieler vor einigen Jahren investiert hat.