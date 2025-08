Mark Wahlberg und Rhea Durham: Süsse Liebesbekundungen zum Jahrestag

Wahlberg trägt den Namen seiner Ehefrau auf dem Ringfinger

Kennengelernt hatten sich Wahlberg und Durham 2001 in New York City, wie er in einer Antwort auf eine Fan–Frage später verriet. Er sei damals auf einer Pressetour gewesen. «Ich habe sie gefragt, ob sie mit mir ausgehen möchte, und sie hat Ja gesagt. Dann habe ich sie gefragt, ob sie am nächsten Morgen mit mir in die Kirche gehen möchte, und sie hat wieder Ja gesagt», erzählte er. Ihr erstes Date verbrachten sie demnach in der New Yorker St. Patrick's Cathedral. Bereits kurze Zeit später habe er gewusst, dass sie «die Eine» für ihn sei.