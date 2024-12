«Markus Lanz - Das Jahr 2024»: Diese Gäste kommen

Wenn Moderator Markus Lanz (55) am 19. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF auf das Jahr 2024 zurückblickt, wird er von einer illustren Gästeschar unterstützt. In «Markus Lanz – Das Jahr 2024» kommen Politiker, Sportler und Experten zu Wort, die die wichtigsten Ereignisse des Jahres hautnah miterlebt haben, wie der Sender am Dienstag bekannt gab.