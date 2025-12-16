«Markus Lanz - Das Jahr 2025» mit Selenskyj und Grönemeyer

Zwei Jahre nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 blicken Jouanna Hassoun und Shai Hoffmann auf die angespannte Lage im Nahen Osten. Die beiden berichten über ihre Dialogarbeit an deutschen Schulen. Annalena Baerbock spricht über ihren neuen Alltag als Präsidentin der UN–Generalversammlung in New York. «Welt»–Chefreporter Ibrahim Naber schildert zudem seine erschütternden Erfahrungen aus dem Ukrainekrieg – darunter einen russischen Drohnenangriff, den er nur knapp überlebte.