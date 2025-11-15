Markus Lanz spricht über «finstere Zeit» in seinem Leben

Der Sport hat ihm geholfen

Er habe den Gedanken gehabt, dass er irgendwann mit einem Herzinfarkt zusammenbrechen werde, «ich habe mir und meinem Körper nicht mehr vertraut», gibt der Moderator offen zu. Er habe deshalb angefangen, systematisch Ausdauersport zu betreiben. «Ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag, an dem ich wieder eine sehr gute Runde gelaufen bin und dachte: Wenn dein Körper das kann, in der Zeit, dann kann das mit dem bevorstehenden Herzinfarkt so schlimm gar nicht sein. Es war ein grossartiger Moment der Genesung, der Heilung.» Ein befreundeter Psychiater habe zum ihm später gesagt: «Wenn du nicht möchtest, dass das nochmal wiederkommt, dann wird es auch nie wieder passieren.» Dies habe dann auf ihn zugetroffen. «Das Gefühl der Selbstermächtigung, dass du in der Lage bist, etwas Gutes und Starkes in dir zu aktivieren», habe ihm geholfen.