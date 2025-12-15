Markus Söder empfängt Königin Silvia von Schweden in München

Für Söder und Silvia ist es nicht das erste Zusammentreffen. Die beiden kennen sich bereits seit vielen Jahren. Erst im vergangenen Jahr empfing die Königin den bayerischen Ministerpräsidenten während dessen dreitägiger Schweden–Reise im Königsschloss in Stockholm – ein Termin, den Söder damals als «grosse Ehre» bezeichnete. Tatsächlich ist ein solcher Empfang für einen regionalen Regierungschef durchaus ungewöhnlich.