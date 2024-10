Markus Söder fliegt mit eigener Instagram-Serie «Söderspace» ins All

«Bayern, wir sind die Lösung»

«Söderspace» kündigt er mit den folgenden Worten an: «Wir begeben uns auf eine Reise ins Weltall. [...] Wir starten mit der Rakete und verlassen unseren Planeten, heben also sozusagen ab.» Im rund dreiminütigen Clip und dank der Macht der Tricktechnik schwebt er sogar in einem Astronauten–Anzug über der Erde. Wer wisse schon, was uns etwa unter der Marsoberfläche erwarten könnte? «Ich finde das total faszinierend», schwärmt Söder. In den einzelnen Episoden wolle er «zu verschiedenen Stationen in unserem Sonnensystem» aufbrechen «und zeigen, was vielleicht möglich ist».