Markus Söder nimmt Abschied von Franz Beckenbauer

Auch Fans haben im Übrigen die Möglichkeit, sich in das Kondolenzbuch in der Residenz noch bis zum 19. Januar einzutragen. Ebenso schaffte die Stadt München die Möglichkeit, sich im Rathaus mithilfe eines Kondolenzbuches von Franz Beckenbauer zu verabschieden. Auch der FC Bayern legte sowohl im Vereinssitz an der Säbener Strasse als auch in der Allianz Arena ein entsprechendes Buch aus. Auf der Homepage gibt es obendrein die Möglichkeit, sich digital von Franz Beckenbauer zu verabschieden.