«Sie sind eine Einheit und fest eingebunden im Freundeskreis. Christian ist gefasst - und nicht allein», erklärt der Schlierseer, der selbst an der familiären Trauerfeier teilnehmen wird. Die verheerende Krankheit Krebs bezeichnet Wasmeier als «Teufel». Seine Ehefrau Brigitte Wasmeier, die 2012 an Unterleibskrebs erkrankt war, sei dem Tod gerade so von der Schippe gesprungen. «Sie hat es dann Gott sei Dank geschafft. Aber kurz danach starb mein Schwager, mit nur 42, sechs Wochen nach der Diagnose, an einem Gehirntumor», erinnert sich Wasmeier an die damalige schwere Zeit zurück.