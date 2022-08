Hauptdarstellerin Bridie Carter (51) schrieb unter anderem in einem Instagram-Posting: «Was für ein Privileg, vor all den Jahren mit Marshall zusammengearbeitet und Zeit miteinander verbracht zu haben. Ich hätte mir keinen besseren Schein-Schwiegervater wünschen können - was für ein Spass wir hatten! Die Drehungen, Wendungen und Handlungen wurden von Marshalls origineller Herangehensweise erfüllt. Er wird von vielen, vielen Menschen auf der ganzen Welt vermisst werden.» Kollegin Rachael Carpani (41) fügte in einer Instagram Story an: «Du wirst so vermisst werden, Marshall Napier. Eine der ersten Erinnerungen meiner Karriere ist das Lachen mit dir. Unsere Gedanken sind bei deiner Familie.»