Der deutsche Rapper Marteria (40) wird sich offenbar nicht in einem Prozess in den USA stellen müssen. Dies habe der Anwalt des Musikers inzwischen der «Bild»-Zeitung bestätigt. Am Dienstag (18. April) war es diesbezüglich zu einer Anhörung vor einem US-Gericht gekommen, die Staatsanwaltschaft habe laut des Berichts aber beschlossen, den Fall strafrechtlich nicht weiter zu verfolgen. Marten Laciny, so der bürgerliche Name von Marteria, sei gar nicht erst zu dem Termin erschienen.