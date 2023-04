Der Rapper Marteria (40) ist in den USA wegen mutmasslicher Körperverletzung kurzzeitig unter Arrest gestellt worden. Dem bekannten deutschen Musiker wird vorgeworfen, eine Frau gewürgt zu haben. Das berichtet das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» in Berufung auf das Charlotte-Mecklenburg Police Department in North Carolina.