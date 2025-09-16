Märtha Louise und Durek Verrett zeigen ihre Liebesgeschichte

Die Tochter von König Harald und Königin Sonja (beide 88) gab Durek Verrett, der als Schamane in Hollywood einen prominenten Freundeskreis pflegt, im August 2024 im norwegischen Geiranger das Jawort – und schrieb damit Geschichte. Er ist der erste Schwarze Mann, der in eine europäische Königsfamilie einheiratete. Zudem sprach Verrett in der Dokumentation offen über seine Bisexualität. Märtha Louise hatte bereits 2022 ihre offiziellen royalen Pflichten niedergelegt, um sich unabhängiger entfalten zu können.