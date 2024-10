Martha Stewart gesteht: Sie hat ihren Ex-Mann während der Ehe betrogen

Doku erzählt Stewarts Weg zur Milliardärin

Die vollständige Dokumentation «Martha» erscheint am 30. Oktober auf Netflix. In dem Film wird Martha Stewarts Weg zur ersten weiblichen Selfmade–Milliardärin der USA begleitet, beginnend mit ihrer Jugend in einer Arbeiterfamilie über ihre Anfänge als Model und Aktienbrokerin bis zu ihrem Gefängnisaufenthalt. 2004 verbrachte die TV–Persönlichkeit, die als Expertin für Kochen, Garten und Möbel zu Prominenz gelangte, fünf Monate in Haft. Sie wurde unter anderem wegen Verschwörung und Behinderung der Justiz im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Aktie für schuldig befunden.