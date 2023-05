Martha Stewart ist Covermodel der «Sports Illustrated»

«Als ich hörte, dass ich auf dem Cover von Sports Illustrated Swimsuit sein würde, dachte ich: ‹Oh, das ist ziemlich gut.› Ich glaube, ich werde der älteste Mensch sein, der jemals auf dem Cover von Sports Illustrated zu sehen war», sagte Stewart in einem Interview mit dem Magazin über das Cover. «Und ich denke nicht viel über das Alter nach, aber ich dachte, das sei irgendwie historisch.» Stewart posierte für das Shooting von Fotograf Ruven Afanador in der Dominikanischen Republik und erscheint in insgesamt zehn Looks.