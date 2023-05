Martin Amis: Der gefeierte britische Schriftsteller ist gestorben

Martin Amis wurde oft als der Mick Jagger (79) der Literaturwelt beschrieben. Carrie Bradshaw las seine Romane in der Kultserie «Sex in the City». Der Schriftsteller hat zweimal geheiratet: 1984 gab er der US-amerikanischen Philosophie-Professorin Antonia Phillips das Jawort, mit der er zwei Söhne bekam. Nach der Scheidung des Paares heiratete Amis 1998 Isabel Fonseca. Mit ihr bekam er zwei Töchter. Eine weitere Tochter hat er aus einer Beziehung in den 70er Jahren.