Martin Bruchmann: «Ich hatte keine Zeit für einen Absturz»

Martin Bruchmann (33) ist ein echtes Multitalent. Der Schauspieler, der schon bei «Schloss Einstein», «Notruf Hafenkante» und im «Tatort» zu sehen war, veröffentlicht am 25. November seine Debüt-EP und den Musik-Kurzfilm «Wer wär ich heute, wenn ich damals nicht gegangen wär». Einen Tag darauf ist er Teil des «anti.HELDEN»-Festivals in Darmstadt. Der 33-Jährige, der im Teenageralter freiwillig in ein Kinderheim gezogen ist, verarbeitet seine Erlebnisse heute mit seiner Musik. Der Nachrichtenagentur spot on news verrät der Künstler, was ihn bis heute herausfordert und wie die Musik ihm dabei hilft, seine Vergangenheit zu verarbeiten.