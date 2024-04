Martin Feifel: Rollen-Flaute trotz Alkohol-Stopp vor zehn Jahren

Nach Abstinenz weniger Aufträge als vorher

Martin Feifel ist ein Vollblutschauspieler – und das über alle Genres hinweg. Sein Leinwand–Debüt gab Feifel 1991 in einer kleinen Rolle in Helmut Dietls Filmsatire «Schtonk». 1997 feierte er seinen Durchbruch in der Hauptrolle des Dichters Friedrich Hölderlin in «Der Feuerreiter». Seither kennen ihn Zuschauerinnen und Zuschauer aus zahlreichen Krimiserien genauso wie aus der von Sky produzierten Mini–Serie «Der Pass» oder der deutsch–österreichischen Reihe «Der Wien–Krimi: Blind ermittelt», in deren Folge «Tod im Palais» er am 9. Mai in der ARD zu sehen ist. Mit Feifel vor der Kamera stand lange Jahre ein anfangs unsichtbarer Begleiter: seine Alkoholsucht. «Seit fast zehn Jahren», so Feifel im Interview, trinke er «keinen Tropfen Alkohol mehr. Aber was sich einmal in der Branche herumspricht, bleibt da.» Seine Bilanz hört sich deshalb zunächst ernüchternd an: «Es ist wie ein Makel. Seit ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, habe ich das Gefühl, weniger Aufträge zu bekommen als vorher.»