Martin Freeman mit Kindern und Partnerin auf dem roten Teppich

Der britische Schauspieler Martin Freeman (51) hat am Donnerstag die Europa-Premiere von «Black Panther: Wakanda Forever» in London besucht. Der «Sherlock»- und «Hobbit»-Star, der in dem neuen Marvel-Film Everett Ross verkörpert, kam jedoch nicht alleine: Auf dem Event zeigte sich Freeman mit seiner Partnerin und Schauspielkollegin Rachel Mariam und seinen Kindern Joe (16) und Grace (14), die er mit Amanda Abbington (48) hat. Ende 2016 gaben Abbington und Freeman nach 16 Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Mit Mariam soll Freeman seit zwei Jahren liiert sein.