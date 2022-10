Martin Scorsese soll «Gangs of New York»-Serie drehen

Im Jahr 2002 kam Martin Scorseses (79) Drama «Gangs of New York» in die Kinos. Der auf dem Buch «The Gangs of New York» von Herbert Asbury basierende Film war mit zahlreichen Stars besetzt. Nun sei offenbar auch eine Serie dazu geplant, die sich allerdings deutlich von dem Drama absetzen soll, wie das Branchenportal «Deadline» berichtet.