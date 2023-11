Martin Semmelrogge: «Ganz spontane» Hochzeit im Urlaub

Martin Semmelrogge feierte seinen Durchbruch als Schauspieler bereits 1981 mit dem Film «Das Boot» und war anschliessend in zahlreichen Produktionen zu sehen. Im Januar 2023 sorgte Semmelrogge für Aufsehen, weil er trotz Ankündigung nicht ins RTL–Dschungelcamp einziehen konnte. Semmelrogge war als einzigem der insgesamt zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine Einreiseerlaubnis für Australien erteilt worden, er sass zwischenzeitlich in Doha fest. Es sei ihm bisher kein Visum ausgestellt worden, erklärten Sonja Zietlow und Jan Köppen in der ersten Ausgabe von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» 2023.