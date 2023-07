Martin Walser im Alter von 96 Jahren gestorben

Hermann-Hesse-Preis und Kritik

Walser wurde 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren. Er galt als einer der wichtigsten Autoren deutscher Nachkriegsliteratur. Für seinen ersten Roman, «Ehen in Phillipsburg», erhielt der Autor im Erscheinungsjahr 1957 den Hermann-Hesse-Preis. Zahlreiche weitere Auszeichnungen sollten folgen. 1981 wurde Walser etwa mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt, 1998 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.