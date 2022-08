Martina Hingis: Ihre zweite Ehe scheitert nach vier Jahren

Die ehemalige Tennisspielerin Martin Hingis (41) ist nicht mehr mit ihrem Ehemann Harald Leemann (42) zusammen. Das bestätigte Hingis der Schweizer Zeitung «Blick». «Ja, Harry und ich haben uns getrennt. Wir haben andere Lebenspläne und andere Ziele und haben uns auseinandergelebt.» Es sei für «alle Beteiligten besser so». Hingis sei bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen und wohne nun in unmittelbarer Nähe zu ihrer Mutter am Zürichsee, heisst es in dem Bericht weiter.