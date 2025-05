Marvel ändert «Thunderbolts*»-Titel nach Kinostart: Spoiler für Fans?

Achtung: Es folgen (geringfügige) Spoiler zum Ende von «Thunderbolts*»

Am Ende des neuen Marvel–Titels stellt sich heraus, dass die ungewöhnliche Heldentruppe um Yelena Belova (Florence Pugh, 29), den Winter Soldier (Sebastian Stan, 42), den Red Guardian (David Harbour, 50) und Co. künftig im MCU als «New Avengers» firmieren werden. Gleich der Titeländerung am Ende der Streamingserie «The Falcon and the Winter Soldier» (damals zu «Captain America and the Winter Soldier»), die ebenfalls wesentliche Aspekte der Handlung aufnahm.