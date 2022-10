Marvel-Filmemacher James Gunn wird neuer Chef bei DC

Gunns vorerst letzter Marvel-Kinofilm «Guardians of the Galaxy Vol. 3» wird im Mai 2023 in den Kinos erscheinen und die 2014 begonnene «Guardians»-Trilogie rund um den von Superstar Chris Pratt (43) gespielten Star-Lord abschliessen. Gerade erst teilte Gunn auf Twitter den ersten Trailer zum kommenden «Guardians of the Galaxy»-Weihnachtsspecial, welches am 25. Dezember auf dem Streaming-Dienst Disney+ veröffentlicht wird. Das Video zeigt einen überraschenden Auftritt von Kevin Bacon (64), der sich selbst spielt.