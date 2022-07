Marvel präsentiert emotionalen ersten Trailer zu «Black Panther 2»

Coogler verriet über den zweiten «Black Panther»-Teil zudem: «Es geht an neue Orte in Wakanda, die wir noch nicht gesehen haben, und es geht an neue Orte im Marvel Cinematic Universe.» Die Dreharbeiten zu «Black Panther 2» wurden im März abgeschlossen, die Fortsetzung soll im November 2022 in die Kinos kommen.