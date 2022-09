Marvel-Star Chadwick Boseman ist jetzt eine Disney-Legende

Sein Marvel-Streifen «Black Panther» aus dem Jahr 2018 war der erste Solofilm eines schwarzen Helden im Marvel-Universum überhaupt - und an den Kinokassen überaus erfolgreich. So spielte «Black Panther» an den weltweiten Kinokassen über 1,3 Milliarden US-Dollar ein. Zudem wurde der Blockbuster mit insgesamt drei Oscars ausgezeichnet, den bisher einzigen der Marvel Studios. Die Fortsetzung «Black Panther: Wakanda Forever» wird im November dieses Jahres in den Kinos erscheinen.