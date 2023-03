Gefahr für seine Karriere?

Majors ist noch recht neu im Film-Business, ab 2017 konnte er erste grössere Erfolge in Hollywood feiern. 2023 schaffte er jedoch gleich doppelt den Sprung in die grosse Blockbuster-Riege: Zunächst wirkte er im bereits erwähnten Marvel-Streifen «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» mit, in dem er seinen ersten Leinwand-Auftritt als neuer MCU-Superschurke Kang der Eroberer hinlegte. Auch im Boxer-Drama «Creed III - Rocky's Legacy», das seit Anfang März in den deutschen Kinos läuft, mimt er den Widersacher der Titelfigur, die einmal mehr von Michael B. Jordan (36) gespielt wird.