Mary und Frederik von Dänemark laden zu ihrem ersten Neujahrsempfang

Das Bankett, das laut Instagram–Post« mit wenigen Ausnahmen seit dem Einzug der königlichen Familie in Amalienborg im Jahre 1700» stattfindet, lockte weitere Mitglieder der dänischen Royals an. Bilder der Gäste zeigen Frederiks und Marys Sohn, Kronprinz Christian von Dänemark (19), der sich im schwarzen Frack ebenfalls in Schale geworfen hatte. Frederiks Mutter Margrethe II. (84) wählte eine Robe in Kobaltblau, ihre Schwester Prinzessin Benedikte (80) erschien in einem eleganten Kleid in dunklem Lila. Frederiks Bruder Prinz Joachim (55) und dessen Ehefrau Prinzessin Marie (48) waren ebenfalls geladen.