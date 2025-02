So werden «Ghost Lashes» auch abendtauglich

Durch einen kräftigen Lippenstift wird der Look aufregend und abendtauglich. Wer natürliche, dunkle Wimpern hat und noch mehr «all in» gehen möchte, greift zu Wimpernfarbe, die hell ist, und die Augenhärchen damit in den Hintergrund treten lässt. Leicht schimmernde Partikel sind für einen besonders elfenhaften Look auch «erlaubt». Zusätzliche Tiefe erreicht der Look, indem die Wasserlinie mit einem hellen Kajalstift betont wird.