Gut ein Jahr vor dem Start der Fussballeuropameisterschaft in Deutschland: Die UEFA hat das offizielle Maskottchen des Turniers vorgestellt. Die Wahl ist auf einen Teddybären gefallen. Auf Instagram stellt sich der kleine Kerl in einem kurzen Clip vor. Im Rahmen des Testspiels der deutschen Nationalmannschaft am heutigen Dienstag (20. Juni) gegen Kolumbien auf Schalke soll er seinen ersten Einsatz haben.