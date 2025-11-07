«Massage für Andrew»: Er soll zu Epstein befragt werden

Gegen Andrew hatte es im Rahmen des Epstein–Skandals schwerwiegende Vorwürfe gegeben. Giuffre hatte ihn beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben, als sie erst 17 Jahre alt war. Laut britischer Medien soll Andrew mehrere Millionen Pfund gezahlt haben, um einen Rechtsstreit mit ihr aussergerichtlich beizulegen. Nach der Veröffentlichung von Giuffres posthum erschienenen Memoiren hatte sich die Kritik gegen Andrew zuletzt deutlich verschärft. In dem Buch beschreibt Giuffre Begegnungen mit Andrew ab ihrem 17. Lebensjahr, die von Epstein arrangiert worden sein sollen.