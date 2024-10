Massimo Sinató wagt sich ans Singen

Vom Tanzparkett auf die Musical–Bühne: Massimo Sinató (42) startet ein neues Karrierekapitel. Der «Let's Dance»–Profi übernimmt die Rolle des Tangotänzers Santiago in «Moulin Rouge! Das Musical» – seine persönliche Premiere feiert er pünktlich zum zweijährigen Jubiläum des Stücks in Deutschland am 6. November. Im Interview am Rand der ersten öffentlichen Probe in Köln verrät er, wie er sich auf seine erste Gesangsrolle vorbereitet hat und was seine Frau Rebecca Mir (32) zu seinem Musical–Debüt sagt.