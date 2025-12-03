Massimo Sinató wird 45: Rebecca Mir sendet liebevolle Glückwünsche

Geburtstagsgrüsse gab es unter anderem von der RTL–Tanzshow: «Wir wünschen dir von Herzen alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag», hiess es in einem Instagram–Beitrag. Seit so vielen Jahren begeistere Sinató bei «Let‹s Dance» mit «deiner Leidenschaft, deinem Stil und deiner unverwechselbaren Ausstrahlung auf und neben dem Parkett. Danke, dass du ein so wichtiger Teil der ›Let‹s Dance›–Familie bist. Lass dich heute ordentlich feiern.» Tanzkollegen wie Renata Lusin (38) oder Christian Polanc (47) gratulierten unter dem Posting. Isabel Edvardsson (43) sendete ihrem «liebsten Herzensmenschen» die Geburtstagswünsche in einer Instagram–Story.