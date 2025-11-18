«Massive Kopfschmerzen»: Liev Schreiber musste ins Krankenhaus

Migräne–Attacke während Broadway–Aufführung

Bereits zuvor litt Schreiber, der aus Filmen wie «Scream» und «Isle of Dogs» sowie Fernsehserien wie «Ray Donovan» bekannt ist, unter Kopfschmerzen. Im April 2024 erzählte er laut «People» in der Late–Night–Show von Seth Meyers, dass eine Migräne während einer Aufführung von «Doubt: A Parable» am Broadway zu einer vorübergehenden Amnesie geführt habe. «Ich war in meiner Garderobe und hatte furchtbare Kopfschmerzen. Ich dachte erst, es wären Kopfschmerzen vom Fast Food, aber es war etwas stärker. Ich ging die Treppe hinunter und dachte: ‹Das ist nicht normal. Mir geht es nicht gut.›»