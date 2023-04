Ex-US-Präsident Donald Trump (76) ist nach seiner Anhörung vor Gericht in New York City nach Mar-a-Lago, Florida, zurückgeflogen. Dort reagierte er vor der Presse auf die Anklage wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen. Er wies diese als politisch motiviert zurück und sprach von einer «massiven Wahlbeeinflussung in einem Ausmass, wie es unser Land noch nie gesehen» habe.