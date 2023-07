«Masters of the Universe»: Netflix stampft He-Man-Realverfilmung ein

Die geplante He-Man-Realverfilmung von Netflix soll Geschichte sein. Die Spielzeugfigur He-Man ist auf dem kalifornischen Streamingdienst bereits mit den Animationsserien «Masters of the Universe - Revelation» sowie «He-Man and the Masters of the Universe» vertreten. Nun sollte der beliebte Muskelprotz auch in einer Realverfilmung zu neuem Leben erweckt werden. Es wäre die zweite seit «Masters of the Universe» mit Dolph Lundgren (65) aus dem Jahr 1987.