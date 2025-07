Masterstudium in Harvard: Jessica Chastain geht zurück an die Uni

Von der Leinwand in den Hörsaal: Oscar–Preisträgerin Jessica Chastain (48) zieht es zurück an die Universität. Die Schauspielerin hat ein Masterstudium an der John F. Kennedy School of Government der Harvard University begonnen. Wie das «People»–Magazin bestätigte, ist Chastain in den zweijährigen Studiengang «Public Administration» eingeschrieben. Zuvor hatte «Variety» unter Berufung auf einen Insider berichtet, sie sei in diesem Sommer mehrfach bei Vorlesungen auf dem Campus in Cambridge, Massachusetts gesichtet worden.