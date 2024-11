Masturbation vor der Kamera: Maria Furtwängler mit mutiger Rolle

Die beliebte «Tatort»–Kommissarin Maria Furtwängler (58) zeigt sich am Mittwoch (20. November) in einer ihrer bislang mutigsten Rollen im Ersten. Im Fernsehfilm «Bis zur Wahrheit» verkörpert Furtwängler eine Ehefrau und Mutter einer pubertierenden Tochter, die im gemeinsamen Familienurlaub vom Sohn («Maxton Hall»–Star Damian Hardung, 26) ihrer besten Freundin vergewaltigt wird. Im Interview mit der «Bild am Sonntag» sprach Furtwängler jetzt über die herausfordernden Dreharbeiten.