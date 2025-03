Mathias Mester: «Inklusion ist, wenn alle mitmachen dürfen!»

Seine Bekanntheit nutzt Mester, um Vorurteile abzubauen und Inklusion zu fördern. Aktuell unterstützt er die Initiative «Stück zum Glück» von Rewe, Procter & Gamble (P&G) und der Aktion Mensch, die inklusive Spielplätze in ganz Deutschland baut. Seit 2018 wurden so bereits mehr als 55 Spielplatzprojekte umgesetzt – dank rund 3,5 Millionen Euro an Spenden. «Ich freue mich, meine Reichweite für Themen nutzen zu können, die die Gesellschaft voranbringen», sagt Mester im Interview und spricht über die grössten Herausforderungen auf dem Weg zu mehr Inklusion.