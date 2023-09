Mathieu Kassovitz: «Amélie»-Star bei Unfall schwer verletzt

Kassovitz hatte sich laut französischen Medienberichten mit einem Motorradtraining in der Nähe von Paris für eine Rolle vorbereitet. Eine seiner Töchter sei auf einem Motorrad hinter dem Darsteller gefahren, sie wurde angeblich Zeugin des Unfalls. Kassovitz wurde in ein Krankenhaus in einer Gemeinde südlich von Paris eingeliefert.